"Nevermind": storie sconcertanti e paradossali ma verosimili

“Nel film di Eros Puglielli interpreto un uomo d'affari in difficoltà economiche che per sbarcare il lunario costringe la compagna a rispondere a un annuncio di lavoro da baby sitter. La ragazza si troverà in una famiglia folle, senza peraltro salvare la situazione economica. Per questo l'uomo chiamerà un vecchio amico diventato molto ricco il quale pone una condizione molto particolare per dargli il denaro” racconta Massimo Poggio. L'amico è il personaggio di Gualtiero Burzi, “un commerciante con molte possibilità economiche che vive in una ambiente familiare con dinamiche davvero singolari”.