Il Marengo Museum aperto anche a Ferragosto

ALESSANDRIA - Resterà aperto per tutto il mese di agosto il Marengo Museum come sempre sabato e domenica dalle 15 alle 19 e aprirà anche in via del tutto eccezionale anche il giorno di Ferragosto nello stesso orario. Per quanto riguarda gli altri musei, le Sale d’Arte di via Macchiavelli e il Museo Civico di Palazzo Cuttica in via Parma resteranno chiusi fino al 31 agosto, mentre il Teatro delle Scienze di via 1821 chiuderà fino al 7 settembre. La Biblioteca Civica resterà chiusa da sabato 10 a sabato 17 agosto e riprenderà regolarmente l’attività lunedì 19 agosto con il consueto orario dalle 14 alle 18.

L’ufficio dell’Informagiovani fino al 31 agosto resta aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 ma chiuderà nella settimana dal 12 al 17 agosto. Anche lo sportello Iat osserverà gli stessi orari di apertura e chiusura dell’Informagiovani. Il Centro Gioco il Bianconiglio resterà chiuso dal 5 agosto al 7 settembre, mentre gli uffici della Mediazione Culturale chiuderanno dal 12 al 17 agosto e anche tutti i martedì chiusura al pubblico fino al 30 settembre.