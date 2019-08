Processione e messa con il vescovo per la Madonna Lagrimosa

NOVI LIGURE — Domani, lunedì 5 agosto, Novi Ligure festeggerà la patrona della città, la Madonna Lagrimosa. Nella chiesa della Collegiata alle 11.00 e alle 17.00 il vescovo Vittorio Viola celebrerà la messa solenne. Al termine della messa pomeridiana, per le vie del centro storico si snoderà la tradizionale processione con i Crocifissi accompagnata dalle Confraternite cittadine, Santa Maria Maddalena e San Bernardino, dalle confraternite dei paesi vicini con i tradizionali Crocifissi, dalla banda Marenco e dalle autorità religiose e civili.

Nonostante il caldo sole di agosto, molti sono i novesi che partecipano a questa funzione religiosa a segnare e confermare quel voto fatto tanti anni prima e quella devozione che lega la città alla Madonna Lagrimosa. La processione, accorciata negli ultimi anni, attraversa il centro storico partendo dalla centralissima piazza della Collegiata, percorre un breve tratto di via Roma e devia in direzione del Comune in via Giacometti. Dopo un breve tratto di via Cavour ci si ritrova in via Girardengo dove una folla di gente attende, con immutata devozione, il passaggio della Madonna e dei Crocifissi. Da qui, percorrendo tutta via Marconi si raggiunge la zona di via Ovada e attraverso la salita di via Cavanna si giunge alla chiesa di Sant’Andrea. Un piccolo tratto in discesa riporta il corteo religioso in piazza Collegiata.