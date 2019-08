Azienda Ospedaliera: nuovi assunti e investimenti

ALESSANDRIA – Incontro di benvenuto per i 40 neoassunti che hanno appena iniziato il loro percorso lavorativo all’interno dell’Azienda Ospedaliera. Dopo i 116 professionisti sanitari, a cui se ne devono aggiungere altri 6 assunti con mobilità o graduatorie da altre Aziende, che hanno presenziato all’incontro dello scorso 24 luglio, nel Salone di Rappresentanza dell’Azienda Ospedaliera i protagonisti sono stati 28 medici, 4 biologi e 8 esperti appartenenti al personale professionale, tecnico e amministrativo, per un totale di 162 nuove figure impiegate. Ad accoglierli per primo è stato il direttore generale Giacomo Centini, il quale ha subito ricordato come questa fase di transizione dell’Azienda Ospedaliera verso il riconoscimento di Irccs per le patologie ambientali e il mesotelioma sia fonte di grandi opportunità e come l’obiettivo sia quello di proporre un’offerta ad altissimo livello, distinguendosi per specifiche specialità.

“È ormai consolidato che dove si fa ricerca si cura meglio, ma per raggiungere questo traguardo voi dovete rimanere sempre aggiornati, continuare a studiare e sperimentare, dovete spingervi ai limiti della conoscenza perché solo così potrete creare best practice e non solo limitarvi a rispettarla. – prosegue - Il mio augurio è che siate parte attiva della trasformazione, contribuendo a uno scambio reciproco e virtuoso di conoscenze grazie alla vostra formazione ed esperienza. L’invito è anche quello di partecipare ai corsi di Lean Management affinché possiate possedere gli strumenti di base per rendere i processi di cura sempre più efficienti e lavorare con maggiore soddisfazione all’interno di un ambiente positivo”.

Dopo aver illustrato i numerosi investimenti messi in atto dall’Azienda Ospedaliera in termini di riorganizzazione degli spazi, acquisto di strumenti e assunzione di personale, nonché i dati relativi alla produzione e alle prestazioni, che hanno registrato un +25% di pazienti extraregione, a concludere l’incontro sono state le parole del direttore amministrativo Roberta Volpini: “È un piacere per me darvi il benvenuto e iniziare un percorso sinergico di collaborazione perché siete voi che, freschi di studi e con tanto entusiasmo, portate avanti l’Ospedale, sposando la mission dell’incremento e rafforzamento della ricerca scientifica per la quale sarete supportati dall’Infrastruttura Ricerca Formazione e Innovazione”.