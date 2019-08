ALESSANDRIA - Il ‘Cappellaio Magico’ è spento: da qualche giorno, il monumento firmato dall’artista Marco Lodola per celebrare la storia della Borsalino, posizionato nella rotonda all’imbocco del cavalcavia di viale Brigata Ravenna, non è illuminato. Tante le segnalazioni, anche da parte di semplici cittadini, ma i tecnici di Palazzo Rosso sono già intervenuti per cercare di capire i motivi del blackout: l’impianto (che già in passato ebbe qualche problema), a quanto risulta sarebbe a posto e l’intoppo, di conseguenza, sarebbe causato direttamente da un problema di fornitura dell'energia elettrica. Già aperti i contatti con Enel per arrivare a una soluzione e nei prossimi giorni le luci dovrebbe tornare a illuminare il ‘Cappellaio’