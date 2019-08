C'è chi ha un tetto e chi no

ALESSANDRIA - Dopo via Volturno, ecco via Galilei. Ed ecco altre occupazioni abusive, tra cumuli di immondizia e degrado diffuso.

Chi non ha un’abitazione, si arrangia come può. Per fortuna, non mancano buone notizie, come il progetto di housing sociale e alloggi, in via Parma, assegnati a persone in difficoltà.