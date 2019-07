Selena Bricco Gps Trio chiude Alessandria Red Summer

ALESSANDRIA - Ultima serata per Alessandria Red Summer, la rassegna musicale tutta al femminile all’aperto in via Cavour. Dopo il successo delle serate con le ragazze del Quartetto Effe e con Chiara Giacobbe Chamber Folk Band martedì 30 luglio sul palco si esibirà Selena Bricco accompagnata dal Gps Trio (musica per non perdersi). La performer, originaria di Casale Monferrato, si è avvicinata alla musica sin da piccola con lo studio del pianoforte, frequentando per circa un anno e mezzo l’Accademia Lizard di Fontanetto Po (Vc). Comincia il suo percorso artistico con esibizioni nei locali della provincia e con diverse esperienze radiofoniche: è stata presentatrice del Let's Rock di Casale Monferrato e ha interpretato il musical L'Accademia delle Stelle di Alessandria. Nel 2016 partecipa alle Blind Audition di The Voice of Italy trasmessa su Rai2. Oggi è molto amata sui social soprattutto per la sua verve comica innata e la sua capacità di autoironia ed è vocalist in diverse band come Amy Xxl e The Flyers&the girl.

Una voce pulita e chiara, quella di Selena, unita ad una personalità coinvolgente che abbraccerà i grandi successi dalle oldies più classiche che hanno segnato la storia della musica italiana sino alle hit moderne rivisitate in chiave vintage. Il Trio è composto da Selena alla voce, Pierangelo Bassignana al basso e Giuseppe Aprile al pianoforte elettrico. Un viaggio musicale con sonorità jazz, quello dei Gps Trio, che spazia dal soul al r&b, dallo swing alle canzoni italiane d’altri tempi.

Si potrà scegliere tra buffet e concerto (con posto riservato) al costo di 25 euro a persona a partire dalle 20 (prenotazione obbligatoria) o drink e concerto (posto libero in platea) al costo di 12 euro a persona, a partire dalle 21.30 (prenotazione consigliata). Per info e prenotazioni: tel. 0131 51.71.71, e-mail marketing@iduebuoi.it.

L’organizzazione è a cura dell’Associazione Bouquet e del ristorante I Due Buoi con il patrocinio del Comune di Alessandria.

In caso di maltempo il concerto si terrà nella sala Belle Epoque dell'Hotel Alli Due Buoi Rossi.