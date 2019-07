“L’ultimo uomo della Terra”, al cineforum il film di Ubaldo Ragona

ALESSANDRIA - Quarto e ultimo appuntamento per il mese di luglio del progetto Film in Gamba(rina), nato dalle ragazze del Servizio Civile, Valeria e Francesca, in collaborazione con il circolo del cinema Adelio Ferrero.

Il film proposto mercoledì 31 luglio è L’ultimo uomo della Terra, pellicola del 1964 di Ubaldo Ragona basato sull’omonimo romanzo post apocalittico di Richard Matheson, uscito nel 1954 e considerato il più fedele alla trama del libro.

Settembre 1965, il dottor Morgan (Vincent Price) è l'unico superstite sulla Terra mentre tutti gli altri esseri umani si sono trasformati in vampiri a causa di una strana epidemia portata dal vento. Per sopravvivere, di giorno è costretto a sterminare quanti più mostri possibile e la notte deve difendersi in ogni modo dalla contaminazione. È convinto di essere l’ultimo fino a quando non scopre l’esistenza di una comunità di “semi-infetti”. Da quel momento lui sarà il “diverso”...

La proiezione inizierà alle 21 al Museo Etnografico C'era una volta in piazza della Gambarina; presentano e conducono il dibattito Fabrizio Amerelli e Alex Reale. L’ingresso è gratuito, durante il film saranno offerte delle bibite fresche.