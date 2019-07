"Tetto della speranza": assegnati gli appartamenti

ALESSANDRIA - Ha accolto le prime famiglie in emergenza abitativa temporanea la struttura di proprietà della Diocesi, in gestione a Caritas e Associazione Opere di Giustizia e Carità in via Parma: si è infatti conclusa l'assegnazione degli alloggi. Il progetto di social housing "Tetto della speranza" è stato reso possibile grazie ai contributi di Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e Fondazione Solidal che hanno destinato ai lavori, rispettivamente, 73mila e 20mila euro. Un sostegno che si è unito al contributo della Diocesi e che ha consentito l'adeguamento della struttura. Agli otto bilocali, con una metratura che varia dai 40 ai 60 metri quadri, è stato aggiunto una "portineria", destinata ad ospitare l'operatore che svolgerà il ruolo di animatore di comunità e mediatore. Sette alloggi su otto sono già abitati da nuclei famigliari in difficoltà.