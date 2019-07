Aereo si schianta sulla A26: morto il pilota

ALESSANDRIA - Ha probabilmente tentato un atterraggio di emergenza ma per il pilota (non ancora riconosciuto) che era alla guida dell'ultraleggero - che questa mattina si è schiantato lungo la A26 - non c'è stato nulla da fare. Sul luogo (in zona Astuti, all'altezza dello snodo autostradale tra A21 e A26) sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale che sta indagando su quanto avvenuto. Foto Cecilia Ammazzalorso