“Omaggio a Pavarotti” alla 'Basile'

ALESSANDRIA - Porta aperte alla residenza ‘Nicola Basile’ (via Tortona 71) per un appuntamento musicale di prestigio dedicato agli amanti della musica classica che si terrà venerdì 26 luglio alle 18, nel giardino della residenza che, per l’occasione, sarà aperto a tutta la cittadinanza, oltre che agli ospiti della struttura.

Omaggio a Luciano Pavarotti è il titolo del concerto che vedrà sul palcoscenico tre tenori, accompagnati al pianoforte dal maestro Andrea Albertini, molto conosciuto ed apprezzato a livello nazionale ed internazionale. Ad esibirsi saranno i tenori Denis Pivnitskyi, Alessandro Fantoni, Lorenzo Caltagirone; al flauto Alessandra Masoero.

Il cartellone prevede l’esecuzione di brani tratti da opere dei compositori Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Pietro Mascagni e Agustin Lara. Un programma brillante e molto piacevole che permetterà agli ospiti della residenza di trascorrere qualche ora di svago in compagnia delle loro famiglie e di tutti coloro che vorranno condividere questa bella iniziativa organizzata dalla struttura. L’ingresso è libero e al termine del concerto è previsto un apericena offerto a tutti gli ospiti presenti.