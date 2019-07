L'Orchestra Sinfonica di Sanremo al Borsalino

ALESSANDRIA - Il Fai organizza un concerto in programma venerdì 26 alle 21, per raccogliere fondi a favore della storica chiesa razionalista di Ignazio Gardella situata nel Comprensorio Borsalino. La serata a fine benefico è in programma nel comprensorio Borsalino (ex sanatorio), per la valorizzazione e la manutenzione dell’edificio. L’Orchestra Sinfonica di Sanremo offrirà una serata speciale dedicata al ‘Musical Americano’. Vocalist sarà Clarissa Vichi e direttore Giancarlo De Lorenzo.

Il programma prevede Over the rainbow di Harold Arlen, Moon river di Johnny Mercer e Hnery Mancini, Caravan di Juan Tizol e Duke Ellington, My Funny Valentine di Richard Roodgers e Lorenz Heart, Mission di Ennio Morricone (colonna sonora del film omonimo), People di Jule Styne e Bob Merril (da Funny Girl), Fly me to the moon di Bart Howard, Singin’ in the rain di Arthur Freed, Smoke get in your eyes di Jerome Kern, Palladio di Karl Jenkins, The man I love di George Gerhswin, At last di Mack Gordon e Harry Warren, I feel pretty di George Gerhswin (da West side story), What a wonderful world di George Douglas, Summertime di George Gerhswin e New York New York di John Kander.

L’ingresso del concerto, sponsorizzato da Benso, aziende associate di Calizzano, sarà libero e chi lo vorrà potrà versare un’offerta libera, a partire da 15 euro, per i lavori alla chiesa.