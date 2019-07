Il treno non può partire: 'Hanno rubato le chiavi'

ACQUI TERME - 'Il treno non può partire perché qualcuno ha rubato le chiavi. Ma non vi preoccupate, tra poco sul piazzale della Stazione arriverà il pullman che vi porterà in Alessandria'.

Così molti pendolari acquesi hanno atteso una ventina di minuti il mezzo che li ha poi portati a destinazione. Con una ventina i minuti di ritardo, neppure molti se vogliamo.

Il fatto è accaduto ieri mattina nella stazione della città termale.

'Ci siamo trovati in Stazione come tutte le mattine per salire sul treno delle 6.45 - racconta uno dei pendolari -. Ad un certo punto il capo stazione ci ha avvertito che avevano chiamato un pullman da Asti perché il treno non poteva partire. Allora abbiamo chiesto perché. La risposta è stata certamente singolare: erano state rubate le chiavi'.