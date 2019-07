Addio a suor Anna, una vita per la fede e per i giovani novesi

NOVI LIGURE — Si è spenta ieri all’età di 85 anni suor Anna Ghiglione, «una figura indimenticabile che per i giovani di Novi Ligure ha dato tutto, con umiltà e semplicità», come la ricordano all’oratorio Don Bosco. Sono tantissimi infatti i bambini e i ragazzi – oggi uomini – che nel corso del tempo hanno frequentato l’asilo, l’oratorio e il centro estivo di via San Giovanni Bosco, in cui suor Anna prestava la sua infaticabile opera.

Nata a Novi, all’età di 24 anni suor Anna aveva abbracciato la fede che l’aveva portata nella congregazione delle Figlie di Maria Ausiliatrice, le Salesiane di don Bosco, e per tutta la vita si è prodigata verso gli altri. C’è chi la ricorda come «una piccola grande donna, sempre pronta all’accoglienza, al sorriso e alla battuta divertente», «un angelo bianco che svelto si muoveva correndo tra i giovani, più giovane ancora di loro nel cuore e nello spirito», «un esempio di gioia, di fede, di allegria e di vera salesianità».

Suor Anna si è spenta nella casa delle Figlie di Maria Ausiliatrice a Nizza Monferrato. Il rosario sarà celebrato stasera (venerdì 26 luglio) alle 19.00 nella chiesetta del Don Bosco, mentre il funerale si terrà domani alle 10.30 in Collegiata.

Foto: dalla pagina Facebook dell'oratorio Don Bosco