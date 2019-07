Aperto per Cultura News: il nuovo format che presenta l'evento

Aperto per Cultura News, il nuovo format per svelare le anteprime e raccontare tutti i dettagli del grande evento che tornerà ad Alessandria venerdì 6 settembre.

Un appuntamento di informazione per restare aggiornati sulle novità ed i partecipanti alla sesta edizione di Aperto per Cultura.

Aperto per Cultura è musica, teatro, spettacolo, cultura, enogastronomia e animazione cittadina di qualità.

La sera del 6 settembre la Città di Alessandria indosserà il suo abito più bello, pronta ad accogliere visitatori vicini e lontani. Aperto per Cultura, l’evento che valorizza il bello tra il bello.