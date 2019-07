Oggi l'incontro in Regione

ALESSANDRIA - Il vicesindaco, Davide Buzzi Langhi e l'assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi si incontrano oggi per provare a vedere di trovare un punto di incontro al problema del “caro biglietti” del trasporto pubblico alessandrino, dopo il taglio approvato dalla giunta in vista del riequilibrio di bilancio.

Lo ha ricordato a chiare lettere in commissione consiliare l'assessore: “non si poteva fare altrimenti, anche se non sono contento di questa riduzione di 100 mila euro della somma che il Comune metteva ad integrazione delle tariffe dei biglietti di Amag Mobilità per aiutare le fasce più deboli. Da 400 a 300 mila euro con una rivisitazione anche delle fasce (sulla base dell'ISEE) di sostegno”. Aumenti dei costi degli abbonamenti dei biglietti per anziani e studenti... ”bisogna cercare di trovare una soluzione prima di settembre, con l'inizio della scuola” sono state le parole di Buzzi Langhi. Molto soddisfatto dell'apertura e dell'imminente incontro in Regione, dove si parlerà anche di Pums, piano urbano della Mobilità sostenibile, vista anche la presenza della Agenzia regionale della Mobilità.

Una soluzione da trovare a tutti i costi, per il Movimento 5 Stelle. “Questi 100 mila euro devono essere destinati. Si tagli da altre parti...” sono state le parole secche di Michelangelo Serra.