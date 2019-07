'Cittadella Music & Ballet Festival': si inizia con Alberto Fortis

ALESSANDRIA – Inizia giovedì 25 luglio, e proseguirà nei due giorni successivi, il Cittadella Music & Ballet Festival, promosso dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con CulturAle-Asm Costruire Insieme. Gli spettacoli della rassegna si svolgeranno tutti ad ingresso libero al centro della piazza d’Armi della Cittadella (via Pavia 2), con inizio alle 21.30.

Giovedì Alberto Fortis in concerto. Il suo debutto discografico è nel ’79 con l’album Alberto Fortis dove viene accompagnato dalla Premiata Forneria Marconi e con il quale ottiene subito un grande successo. Alberto conquista rapidamente l’affetto del pubblico con canzoni come La sedia di lillà, Il Duomo di notte, Milano e Vincenzo, Settembre e La neña del Salvador che lo consacrano tra i grandi protagonisti della musica italiana. Sedici album realizzati tra Italia, Stati Uniti e Inghilterra, un disco di platino, due d’oro e oltre un milione e mezzo di dischi venduti.

I concerti e il contatto diretto con il pubblico sono punti di forza della sua carriera, tanto nelle esibizioni per pianoforte e voce, quanto nei concerti con formazioni musicali complete. Sensibile ai temi sociali e umanitari, Fortis è ambasciatore Unicef a tutela dei bambini della popolazione nativo-americana Navajo, testimonial di Aism (Associazione Italiana contro la Sclerosi Multipla) e di City Angels (Associazione umanitaria di volontariato sociale). Nel 2018 è uscito il nuovo doppio album in occasione del quarantennale di carriera.

Venerdì la Compagnia Balletto di Siena porta in scena Grande soireé classique con i più celebri passi a due del repertorio accademico, a cura Loredana Furno e dell’associazione Grecale - Balletto Teatro di Torino. Musiche di P. I. Čajkovskij, A. Adam, D. Auber, L. Minkus, R. Drigo, C. Pugni. Nel corso della serata verrà consegnato un “Premio alla carriera” all’etoile Luciana Savignano. L'evento inserito all’interno del Festival Internazionale di Danza Acqui in Palcoscenico.

Sabato i Solisti dell’Orchestra Classica di Alessandria saranno sul palco per Lirica sotto le stelle, arie, duetti e scene esilaranti dall'Opera buffa con Linda Campanella (soprano), Matteo Peirone (basso brillante), Massimo Barbierato (violino), Yesenia Vicentini (violino), Alessandro Buccini (viola), Luciano Girardengo (violoncello) e Andrea Albertini (pianoforte).