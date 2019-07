Prove di carico sul viadotto, A7 chiusa per una notte

NOVI LIGURE — Autostrada A7 chiusa questa notte per le prove di carico sul viadotto di Tortona. L’autostrada rimarrà chiusa dalle 22.00 di martedì 23 alle 6.00 di mercoledì 24 luglio. La chiusura riguarderà entrambe le carreggiate. La carreggiata nord, in direzione Milano, verrà chiusa da Serravalle Scrivia a Tortona; chiuso anche il tratto della bretella A7/A26 tra Novi Ligure e la A7 per chi viaggia verso Milano. La carreggiata sud, in direzione Genova, verrà chiusa tra Tortona e la interconnessione con la bretella di Novi.