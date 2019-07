Un concerto inaugura la mostra di Bombelli in Pinacoteca

VOLTAGGIO — Si intitola “Mariarosa in convento” la mostra antologica di pittura che verrà aperta domani, domenica 21 luglio alle 17.00, a Voltaggio: in esposizione le opere di Mariarosa Bombelli. All’inaugurazione saranno la voce di Serafina Carpari e il pianoforte di Franco Russo a creare per l’occasione un accattivante concerto dedicato ai grandi autori del repertorio standard e personalissimi arrangiamenti sui più noti brani di musica italiana di tutti i tempi. La mostra allestita alla pinacoteca sarà visitabile fino al 1° settembre la domenica e i festivi dalle 15.30 alle 18.30. Apertura straordinaria venerdì 23 agosto dalle 21.00 alle 23.00. Ingresso a offerta per lavori di manutenzione del convento.