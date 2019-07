Frodi alimentari : come difendersi

ALESSANDRIA - Italia Nostra, nell’ambito delle attività per la difesa della qualità della vita, organizza una conferenza su come difendersi dalle frodi alimentari. L'appuntamento è per martedì 23 luglio alle 17,15 al Teatro Parvum (sala giovani) in via Mazzini 85/c. Presiede Francesca Petralia, presidente di Italia Nostra sezione Alessandria, relazione di Stefano Meriggi sul tema Vari tipi di frodi: leggi e difesa dei consumatori, conclusioni di Enzio Notti, presidente onorario di Italia Nostra - sezione Alessandria.