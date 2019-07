“Il bradipo e la carpa”, una storia di amicizia, amore, coraggio e lealtà

ALESSANDRIA - Venerdì 19 luglio alle 21.30, nell’ambito della rassegna Borgo del Teatro, collezione estate-autunno organizzata dall’Associazione BlogAL con il contributo di Fondazione SociAL, al Chiostro di Santa Maria di Castello (e in caso di maltempo nella Sala dell’Affresco del Chiostro), la Compagnia Carnevale presenta lo spettacolo Il bradipo e la carpa!, regia e drammaturgia di Antonio Carnevale, adattamento per la scena di Due Eroi in Panchina di Roberto Quartarone edito da InContropiede. In scena Antonio Carnevale e Riccardo Stincone.

Géza Kertész e István Tóth-Potya, la storia di due grande amici. I due hanno giocato insieme sui campi di calcio sterrati di inizio Novecento con la maglia Ferencváros e si sono ritrovati in Italia come allenatori, tra i più apprezzati della “scuola magiara”: Géza tra le altre sulle panchine di Catania, Atalanta, Lazio e Roma, István su quelle di Triestina e Inter. Un'amicizia che si consoliderà nei mesi della resistenza ungherese al nazismo, durante la quale con il gruppo Melodia salveranno decine di dissidenti ed ebrei e che durerà fino all'ultimo istante della loro vita, fino alle prime luci del mattino del 6 febbraio 1945: sarà un plotone di ragazzi guidato da un ufficiale nazista, pochi giorni prima che Budapest venga liberata, a giustiziare i due allenatori. Attraverso l’utilizzo di differenti registri, del comico, del tragico, ”i due eroi” fanno divertire il pubblico e portano in scena una storia di amicizia, di amore per l’Italia, di coraggio e lealtà. I due amici si raccontano, e raccontano senza risparmiare ironia e sarcasmo, gli avvenimenti più felici della loro vita, in un crescendo che mette insieme il calcio, l’amore, la bellezza delle città italiane (Catania e Trieste), fino alla tragedia e al delirio degli ultimi anni della seconda guerra mondiale.

Ingresso 8 euro. Nella serata saranno presenti Fuga di Sapori e SocialWood che dalle 20.30 organizzeranno dei piccoli “Momenti di Evasione” con una degustazione dei prodotti di economia carceraria e la "Sbirra" di Fuga di Sapori.

