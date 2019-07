Una festa per tornare bambini

ALESSANDRIA - Giochi giganti, bolle di sapone altrettanto giganti, set fotografico divertente, illustrazioni, favole e laboratori per bambini. E poi una sala giochi anni ‘80 con flipper posizionati in punti strategici della via, ma anche piatti, aperitivi e vetrine a tema. Questi sono alcuni degli ‘ingredienti’ della festa intitolata Ritorna bambino in via Milano che i commercianti della via organizzano per giovedì 18 luglio dalle 18.30 alle 23.

Spiega Massimo Castelli: “Noi commercianti di questa parte di Alessandria abbiamo pensato di regalare alla città un’occasione di svago proponendo un pomeriggio-sera all’insegna del divertimento, ritrovando cose e giochi di una volta come i flipper. Ma ci saranno anche tante sorprese per gli adulti e per i bambini, con animazione, qualche ristorante e locale della via che proporrà menù dedicati piuttosto che un po’ ovunque scenografie e vetrine divertenti ispirati a fiabe e cartoni animati. Abbiamo anche pensato alla presentazione di un libro: in piazzetta Santa Lucia, verso le 19, è prevista la presentazione di un libro intitolato ‘Sofia e il mondo sottosopra’, di Enrica Hero che racconta di un mondo ‘sottosopra’ appunto, in cui gli alberi producono deliziosi dolcetti e le grotte si trovano nel cielo, al di sopra dei prati e delle nuvole. Sofia, timida e insicura ragazzina di una tranquilla città inglese, viene trascinata in questo mondo in un viaggio che la porterà molto lontano. Ci saranno inoltre laboratori e la lotteria in via Bissati”.

La festa di giovedì coinvolgerà via Milano e le zone limitrofe sino a piazza santo Stefano. I negozi resteranno aperti fino alle 23.

“Tutto ciò - spiega ancora Castelli - promosso con le nostre sole forze; abbiamo avuto qualche sponsor ma soprattutto abbiamo avuto il sostegno dell’assessore al Commercio, Mattia Roggero, di Mauro Pigazzi dell’Ascom e dell’associazione Borgo Rovereto che come noto organizza da anni la Festa del Borgo e quindi è ‘esperta in materia’”.