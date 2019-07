Investito mentre attraversa la strada

ALESSANDRIA - Un anziano è stato investito mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. E' stato trasportato al pronto soccorso (in codice giallo) dai medici del 118, fortunatamente, non è in pericolo di vita.

L'incidente si è verificato poco dopo mezzogiorno in viale Massobrio, all'incrocio con via Sclavo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale alessandrina che stanno verificando la dinamica dell'impatto. L'auto procedeva a velocità moderata.