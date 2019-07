“Il fascismo eterno”: ragionamenti, letture e musiche in margine al libro di Eco

ALESSANDRIA – Una riflessione sul passato cercando analogie con il presente: venerdì 12 luglio alle 17 nella sede dell’Associazione Culturale Artes in via Urbano Rattazzi 47 si terrà la presentazione con commento e approfondimento del libro di Umberto Eco dal titolo Il fascismo eterno a cura del professor Francesco Ingravalle, docente di Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche all'Università del Piemonte Orientale. Sono previsti interventi musicali in armonia con il periodo trattato a cura dell’Associazione Artes. L'incontro è organizzato dall’Associazione Culturale Libera Mente-Laboratorio di Idee in collaborazione con l’Associazione Fima (Federazione Italiana Media Ambientali).

“L’incontro ha come tema la presentazione e il commento del breve saggio tratto dalla trascrizione di un discorso tenuto da Umberto Eco alla Columbia University" spiega Fabrizio Priano, presidente dell’Associazione Culturale Libera Mente-Laboratorio di idee. Pier Luigi Cavalchini, membro del direttivo nazionale Fima commenta: "Sarà una occasione di riflessione e approfondimento sulla mentalità del popolo italiano, sulla sua attitudine al cambiamento e all’evoluzione in senso democratico".