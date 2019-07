Welfare aziendale: nasce una associazione temporanea di scopo

PROVINCIA - Le Associazioni Confindustriali di Alessandria e di Asti varano insieme il progetto W.a.p.i.l – Il Welfare Aziendale un Plus per le Imprese ed i Lavoratori delle Province di Asti e Alessandria, finanziato dalla Regione Piemonte. Il progetto, elaborato congiuntamente, sottolinea l’importanza del ruolo sociale delle imprese, ed è rivolto a diffondere nelle aziende le pratiche di welfare che coinvolgono per intero l’organizzazione dell’impresa, aumentando il senso di appartenenza dei lavoratori ed il loro grado di soddisfazione.

Per realizzare il progetto l’Unione Industriale della Provincia di Asti e Confindustria Alessandria hanno costituito una Associazione Temporanea di Scopo. L’atto costitutivo è stato sottoscritto il 9 luglio ad Asti, da Maurizio Miglietta, presidente di Confindustria Alessandria, e da Andrea Amalberto, presidente dell’Unione Industriale della Provincia di Asti, associazione capofila.

W.a.p.i.l è un progetto “di disseminazione e diffusione del welfare aziendale”, e prevede lo sviluppo di attività presso le associazioni di Asti e di Alessandria, attraverso le quali le imprese e i dipendenti potranno conoscere il welfare aziendale.

In prospettiva, inoltre, il progetto avvia un percorso verso la strutturazione di una attività di consulenza di “welfare integrato” tra le due Associazioni di Alessandria e Asti.