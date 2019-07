Amag, sale la tensione. "Non si assume così"

ALESSANDRIA - Alle 15.02 di ieri pomeriggio il presidente del Gruppo Amag, Paolo Arrobbio, ha inviato una mail all’amministratore delegato Adelio Ferrari e agli uffici interessati chiedendo “in sede di autotutela l’annullamento dell’avviso di selezione pubblica per la copertura di tre posti a tempo indeterminato per impiegato amministrativo area Afc”.

Tra i requisiti richiesti, infatti, si andava a equiparare la patente ‘tipo B’ al diploma triennale di segretario d’azienda, al diploma di ragioniere e alla laurea triennale in Economia... «Sono rimasto spiazzato e deluso», commenta Arrobbio, che si dice disponibile a incontrare l’ad «se lo chiederà».

