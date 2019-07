Alla Giornata dell'Economia i premi agli imprenditori di successo

ECONOMIA – Si terrà giovedì 11 luglio dalle 10 alle 12, nella sede della Camera di Commercio di via Vochieri 58, la giornata dedicata all’economia provinciale: protagonisti, oltre all’economia, la legalità nel sistema camerale, gli imprenditori di successo e il “Marchio Q – Ospitalità Italiana”. Si tratta di un riconoscimento – quello agli “Imprenditori di successo” - che dal 2008, vede la Camera di Commercio premiare le persone che hanno portato le loro aziende a traguardi importanti, distinguendosi per la capacità di innovare e di sviluppare iniziative e comportamenti virtuosi che vanno dagli standard di sicurezza al perseguimento della qualità. Dal 2010, la Giunta camerale ha previsto l’assegnazione di premi per ogni settore economico: commercio, industria, artigianato, agricoltura e cooperazione. Dal 2014, poi, su proposta del Comitato Imprenditoria Femminile, la Camera di Commercio ha deciso di istituire anche un premio specifico per l’imprenditrice che abbia conseguito risultati di rilievo in un’attività imprenditoriale iniziata negli ultimi cinque anni, superando quindi brillantemente la fase critica di inizio attività: si tratta del premio alla “Neo imprenditrice di successo”. Il programma della giornata si concluderà con la premiazione delle strutture certificate dal sistema camerale con il “Marchio Q - Ospitalità Italiana”, sei strutture che hanno superato i parametri di verifica previsti dai relativi disciplinari per le rispettive categorie: 2 agriturismi, 1 ristorante e 3 bed & breakfast che si sono contraddistinti per la loro qualità turistico-ricettiva e che si vanno quindi ad aggiungere alle altre 151 imprese alle quali il riconoscimento è già stato rilasciato negli anni passati.

“La Camera di commercio è da sempre attenta alle dinamiche economiche della provincia; non soltanto quelle più passeggere e che fanno notizia immediata, ma alle correnti di fondo che si muovono nel tempo, e che spesso passano inosservate - commenta Gian Paolo Coscia, presidente della Camera di Commercio di Alessandria - Le aziende che premiamo in occasione della Giornata dell’economia dimostrano di conoscere molto bene il contesto in cui operano e di aver saputo cogliere, con intelligenza e capacità, le opportunità dallo stesso offerte”.

Su segnalazione del Comitato Imprenditoria Femminile sarà premiata come neo imprenditrice di successo Valeria Cagnina (Ofpassion s.n.c. di Alessandria).

Come imprenditori di successo nei settori commercio, industria, artigianato, agricoltura, cooperazione saranno premiati Marina Bensi, titolare dell'impresa Desideri di Marina Bensi di Alessandria, Aldo Milanesio, presidente dell'impresa Mysoft Consulting S.r.l. di Alessandria, Gilberto Preda, amministratore unico dell'impresa Centogrigio Società Sportiva Dilettantistica S.r.l. di Alessandria, Osvaldo Veronese, amministratore unico della Pasticceria Rippa S.r.l. di Cassano Spinola, Claudio Cane di Alessandria, Giancarlo Sartirana di Solero, Adelio Invernizzi di Tortona, Ferdinando Trisoglio, presidente dell'impresa Corilù Società Cooperativa Agricola di Lu.

Le strutture premiate del Marchio Q Ospitalità Italiana gli agriturismi Cascina Bavino di Pareto e Casa Margherita di Cremolino, i bed & breakfast Casale Trusella di Ponti, Griffondoro di Cantalupo Ligure e Villa Tea di Fabbrica Curone, il ristorante Il Grande Airone di Castellania.