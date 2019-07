Giro in quad fatale, muore 69enne

FUBINE - Non ce l’ha fatta Giovanni Baudracco, 69 anni, abitava a Torino. L’uomo è stato trovato accanto al quad in condizioni disperate. E i medici del 118 non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

I militari stanno ricostruendo l’accaduto.

L’uomo stava facendo un giro col quad. Si era allontanato da alcune ore, non vedendolo rientrare sono scattati i soccorsi. Il 69enne è stato trovato nei pressi della zona di Colle Manora. Il decesso potrebbe essere riconducibile a un malore e non a un incidente. Il magistrato ha disposto che la salma fosse messa a disposizione dei famigliari.

La dinamica dell’accaduto è al vaglio dei Carabinieri di Felizzano, intervenuti con i medici del 118.