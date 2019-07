Centro per l'Impiego: le offerte di lavoro

LAVORO - Ecco le richieste per questa settimana dal Centro per l'Impiego di Alessandria

Azienda privata ricerca Addetta/o al banco del fresco

Mansioni: la risorsa svolgerà il tirocinio all'interno di un piccolo supermercato e si occuperà del servizio al cliente, della preparazione e confezionamento dei prodotti alimentari per la vendita (prezzatura, pesatura, imbustamento,...) in ortofrutta, banco frigo, salumeria. Requisiti: età 18/29 anni, patente b e autonomia negli spostamenti. Si richiede serietà, puntualità e voglia di apprendere. Sede di lavoro: vicinanze di Alessandria - paese a una decina di km da Alessandria. Tipologia di inserimento: tirocinio di inserimento lavorativo con indennità mensile di 600 euro. Modalità di candidatura: gli utenti interessati all'offerta dovranno mandare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail info.cpi.alessandria@agenziapiemontelavoro.it indicando nell'oggetto il codice dell'offerta 8589 o la mansione ricercata "addetta/o al banco del fresco"

Azienda privata ricerca Ausiliario/a alla vendita

Mansioni: la risorsa svolgerà il tirocinio all'interno di un piccolo supermercato e si occuperà di allestimento e rifornimento scaffali, controllo prezzi, conformità e scadenze, pulizia giornaliera della propria postazione di lavoro Requisiti: età 18/29 anni, patente b e autonomia negli spostamenti. Si richiede serietà, puntualità e voglia di apprendere. Sede di lavoro: vicinanze di Alessandria - paese a una decina di km da Alessandria. Tipologia di inserimento: tirocinio di inserimento lavorativo con indennità mensile di 600 euro. Modalità di candidatura: gli utenti interessati all'offerta dovranno mandare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail info.cpi.alessandria@agenziapiemontelavoro.it indicando nell'oggetto il codice dell'offerta 8573 o la mansione ricercata "ausiliario/a alle vendite"

Azienda privata ricerca 2 Infermieri

Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere la mansione di infermiere addetto/a gestione servizio infermieristico per anziani autonomi e parzialmente autonomi in struttura residenziale per anziani. Requisiti: laurea in scienze infermieristiche, in possesso di patente B automunito. Sede di lavoro: Alessandria. Tipologia di inserimento: contratto a tempo indeterminato part time. Modalità di candidatura: gli utenti interessati all'offerta dovranno mandare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail: personale@coopservizi.net

Azienda privata ricerca Tirocinante per agenzia immobiliare

Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere la mansione di addetto/a segreteria, accoglienza e informazioni, accompagnamento della clientela durante le visite immobiliari e disbrigo di commissioni presso uffici pubblici e privati. Requisiti: diploma di scuola superiore, conoscenza del pacchetto office (word, excel), internet, in possesso di patente B e preferibile auto propria, richiesta flessibilità e disponibilità ad aggiornarsi periodicamente, ottime capacità relazionali e predisposizione al contatto con il pubblico. Sede di lavoro: Alessandria. Tipologia di inserimento: tirocinio full time o part time in base alle esigenze del candidato/a. A seguito del tirocinio si propone inserimento lavorativo con apertura di partita iva e frequenza del corso di agente immobiliare. Modalità di candidatura: gli utenti interessati all'offerta dovranno mandare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail amministrazione@immobiliarerg.com indicando nell'oggetto la mansione ricercata "tirocinante per agenzia immobiliare”

Azienda privata ricerca Addetti telemarketing - Vendita telefonica

Mansioni: la persona si occuperà di proporre biglietti teatrali per eventi e spettacoli , contattando telefonicamente persone potenzialmente interessate. Requisiti: doti relazionali, ottima conoscenza della lingua italiana, determinazione e gentilezza. minima dimestichezza con tablet e mail per registro attività. Sede di lavoro: Alessandria centro Tipologia di inserimento: Si propone formazione in affiancamento per inserimento sucessivo come collaboratore. Modalità di candidatura: i candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail info.cpi.alessandria@agenziapiemontelavoro.it inserendo nell'oggetto il codice dell'offerta 8341

Azienda privata ricerca Neolaureato in architettura/interior design

Mansioni: il giovane si occuperà della vendita di articoli di arredamento, approfondendo aspetti di illuminotecnica, gestione degli ordini , nozioni relative alla consulenza al cliente fino al controllo della realizzazione degli ambienti.Requisiti: età massima 30 anni non compiuti per inserimento iniziale in tirocinio e poi apprendistato per il completamento della formazione, doti comunicative e relazionali.La persona che si vuole incontrare è dinamica , dimostra iniziativa e volontà ad accrescere le proprie competenze professionali.Sede di lavoro: Alessandria Tipologia di inserimento: inserimento a termine con possibilità di conferma definitiva. Modalità di candidatura: i candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail info.cpi.alessandria@agenziapiemontelavoro.it inserendo nell'oggetto il codice dell'offerta 8250

Azienda privata ricerca Autista con patenti D+ CQC

Mansioni: la persona si occuperà di trasporto di persone con mezzi aziendali, autobus o minibus o scuolabus per Italia ed estero Requisiti: patenti C CQC- disponibilità al lavoro nei festivi, conoscenza di una lingua straniera ( livello base) Sede di lavoro: vicinanze Alessandria Tipologia di inserimento: contratto da definire tramite colloquio in azienda Modalità candidatura: i candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum alla mail: info.cpi.alessandria@agenziapiemontelavoro.it inserendo nell'oggetto il codice dell'offerta 7847

Il Centro per l'Impiego offre alle famiglie la possibilità di aprire ricerche di personale per badanti, attingere all’elenco di personale Oss e svolgere colloqui conoscitivi per scegliere il personale maggiormente idoneo alle proprie necessità, il servizio è gratuito.

Il Centro per l’Impiego di Alessandria osserva il seguente orario: tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle 8.45 alle 12.30.

il lunedì e il martedì pomeriggio l’ufficio rimarrà chiuso al pubblico (riceverà solo su appuntamento), via Cavour, 17 - tel. 0131/254671.