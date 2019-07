Troppi problemi, chiude subito l'iter per la carta d'identità senza prenotazione

ALESSANDRIA - La sperimentazione di un servizio di rilascio della Carta di Identità in formato Elettronico (Cie) anche senza appuntamento in una fascia oraria giornaliera dedicata - attivato allo scopo di soddisfare, con la minore attesa possibile, le crescenti richieste del documento di identità da parte dei cittadini - non ha prodotto il risultato atteso per l’insorgere di non prevedibili problematiche organizzative correlate alla necessità di adeguare in termini semplificativi il sistema di gestione dei flussi di utenza.

Pertanto, a decorrere da lunedì 8 luglio riprende esclusivamente il rilascio della Carta di Identità in formato Elettronico solo su appuntamento con le modalità già note.

Il rinnovo del documento (che può avvenire fino a 6 mesi antecedenti la scadenza) comporta la prenotazione di un appuntamento autonomamente sul sito del Comune di Alessandria al link https://portale.comune.alessandria.it o mediante il supporto dell’Urp, aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il martedì e giovedì dalle 8.30 alle 15.30 con orario continuato.