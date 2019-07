Chirurgia toracica in pediatria: l'eccellenza alessandrina in un corso formativo

ALESSANDRIA - Incentrato proprio sul rapporto fra la chirurgia pediatrica ospedaliera e il territorio, La chirurgia toracica in Pediatria: dalle malformazioni, alle malattie infettive, alle patologie acquisite, il corso che si terrà sabato 6 luglio dalle 9 alle 13.30 nel Salone di Rappresentanza dell’Azienda Ospedaliera, prevede alcune letture mirate alla descrizione delle principali problematiche toraciche che possono essere osservate in ambito pediatrico con particolare riferimento a quelle che prevedono un trattamento chirurgico. Verranno quindi illustrate le linee guida e le istruzioni operative disponibili per poi passare alla presentazione di un sistema di discussione plenaria interattivo online che offre la possibilità ai pediatri interessati di inviare casi clinici per una condivisione delle conoscenze e delle competenze in materia.

Grazie all’intervento di alcuni professionisti aziendali tra cui Alessio Pini Prato, Responsabile della Chirurgia Pediatrica alessandrina e responsabile scientifico dell’evento, la mattinata offrirà l’occasione per valorizzare quest’area di eccellenza dell’Azienda Ospedaliera e per descriverne l’evoluzione tecnologica e le principali linee di ricerca, consentendo così ai partecipanti di comprendere lo sforzo intellettuale e assistenziale prodotto quotidianamente dai chirurghi dell’Ospedale Infantile, supportati dalla Direzione in un’ascesa continua dal punto di vista qualitativo e quantitativo.

Il corso formativo, rivolto ai pediatri, è accreditato Ecm.

Qui il programma completo