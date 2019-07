Oktoberfest Alessandria, selezioni per oltre 200 posti di lavoro

ALESSANDRIA - Aperte le selezioni per candidarsi a lavorare alla prima edizione del Paulaner Oktoberfest Alessandria, in programma dal 17 al 28 ottobre nell’area ex piazza d’Armi, vicino all’aeroporto.

Tante le mansioni ricercate: camerieri, personale di sala e cucina, spillatori di birra, hostess, addetti alla logistica, per oltre 200 assunzioni a tempo determinato. Sarà Confcommercio di Alessandria ad occuparsi direttamente delle assunzioni del personale che presterà servizio durante l’evento. L’iter delle selezioni è cominciato la scorsa settimana, con la pubblicazione dell’offerta di lavoro sulla pagina Facebook Oktoberfest-Alessandria, che fissa la scadenza per l’invio del curriculum vitae per domenica 18 agosto, in vista dei casting che si svolgeranno la prima settimana di settembre. Gli unici due requisiti richiesti per poter accedere alle selezioni sono la maggiore età e, per gli extra-comunitari, essere in possesso del permesso di soggiorno.

Le mansioni ricercate spaziano dai camerieri (runner beer e runner food) al personale di sala (prese comande, kellerine, bretzeline), dagli addetti al banco caffè e alla vendita gadget al personale di cucina, dalle hostess agli addetti alla logistica, per finire con gli spillatori di birra Paulaner e altro personale per la birreria.

Per candidarsi, occorre accedere all’area ‘Lavora con noi’ del sito www.oktoberfestalessandria.it/lavora-con-noi o scrivere una mail a selezioni@confcommercio.al.it allegando il proprio curriculum.