Marty&Kira vanno a Roma: venerdì i saluti

Marty&Kira go to Rome. Martina pstorino e la sua cagnolina partiranno domenica 7 all'alba, da Piacenza, ma il cammino inizierà venerdì 5, alle 18.30, nella sede di Me.dea, in via Palermo 33, Alessandria, perché la giovane ovadese ha deciso di destinare all'associazione e all'impegno contro la violenza sulle donne il ricavato di questo cammino fino alla capitale, 680 chilometri, arrivo il 3 agosto. Ci saranno anche i partner del progetto 'La forza è donna' e tutti coloro che vogliano sostenere Marty possono ancora farlo (per 'adottare' una tappa 25 euro). "C'è un parallelo tra il percorso di Martina e Kira e quello delle donne che vogliono scelgono di uscire dalla violenza. Hanno bisogno di molta forza e del sostegno di tutti. Per questo - spiega Sarah Sclauzero, presidente di Me.dea - anche i centri antiviolenza della rete Di.re accoglieranno Marty e le trasmetteranno ancora più determinazione".