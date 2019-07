Il nuovo astrattismo italiano: la 'personale' di Antonio Saporito a Palazzo Cuttica

ALESSANDRIA - Una trentina di opere legate dal filo comune dell’Astrattismo Geometrico Spaziale saranno esposte dal 4 luglio al 4 agosto nelle sale di Palazzo Cuttica in via Parma. È con questa mostra personale che Antonio Saporito torna nuovamente in città, questa volta per raccontare, attraverso i suoi lavori, una vita dedicata all'arte e alla ricerca di forme espressive diverse per far scoprire al pubblico l’astrattismo spaziale.

Saporito è l'autore della scultura spazialista Il Pianeta Marte messa a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, lo scorso novembre, in occasione delle celebrazioni per l’850° anniversario fondativo della Città (1168-2018) nei pressi del ponte Meier.

L’iniziativa è stata realizzata da CulturAle Asm Costruire Insieme e dall'Assessorato alla Cultura del Comune, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e il patrocinio della Regione Piemonte.

Giovedì 4 luglio, alle 18, si terrà la cerimonia inaugurale, alla presenza del vicesindaco Davide Buzzi Langhi, dell’assessore comunale alle Manifestazioni ed Eventi Cherima Fteita, del presidente di CulturAle Cristina Antoni, dello stesso maestro Saporito e del critico d’arte Giorgia Cassini.

La mostra resterà aperta fino al 4 agosto, e visitabile dal pubblico ogni sabato e domenica dalle 15 alle 19.