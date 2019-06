Oggi 185 ragazzi diventeranno nuovi poliziotti

ALESSANDRIA - Alessandria è pronta ad abbracciare 185 nuovi poliziotti: stamattina alle 10 in piazza della Libertà, infatti, 137 uomini e 48 donne della Scuola allievi agenti presteranno giuramento, coronando il loro sogno.

E, evento più unico che raro, lo faranno nel cuore della città, spostandosi dalla ‘Cardile’ al quartiere Cristo all’ombra di Palazzo Rosso: dopo l’ammassamento al termine di via Dante, perciò, seguirà l’ingresso solenne in piazza, dove sarà presente pure il direttore della Direzione Centrale Anticrimine, il dirigente generale Francesco Messina.



Un evento in una giornata che sarà di festa, perché sono previsti sconti e promozioni in negozi e ristoranti, oltre a un aperitivo per oltre 2mila persone nel cuore della città. Grazie alla Piero Pippo Catering e al Consorzio di Tutela del Gavi.

