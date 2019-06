Scritte sui muri: quando a pensarci sono i cittadini...

ALESSANDRIA - Arriva dal quartiere Cristo il “buon esempio”. L'idea è nata a Pino Barbera, titolare del bar Alba che è stato seguito da un folto gruppo di abitanti della zona. Ma per fare cosa? Ridare un po' di decoro al muro dei Salesiani del centro Don Bosco di corso Acqui, imbrattato da scritte. Così a proprie spese, con pennello in mano, in qualche giorno si sono coperte tutte le scritte e i disegni, riportandolo ad un unico ed uniforme colore.

“Oggi sono molto soddisfatto – sono state le parole di Pino Barbera – perché sono riuscito nell'intento di caricare di orgoglio i residenti e gli operatori del Villaggio Esuli Istriani. Sarebbe bello essere in tanti a battere le mani a chi non accetta più sporcizia per strada e sui muri”.

Un semplice gesto, che dovrebbe essere preso da esempio. E che come qualche volta accade, arriva direttamente dalla gente. Da chi quel luogo lo vive.