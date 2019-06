Non ce l'ha fatta il bambino precipitato dal balcone a Novi

NOVI LIGURE — Non ce l'ha fatta il bambino che questa mattina è precipitato dal sesto piano di un palazzo in via dei Mille, a Novi Ligure. Il cuore del piccolo – appena 8 anni – ha smesso di battere mentre i medici dell'ospedale San Giacomo provavano in tutte le maniere a salvargli la vita. Secondo una prima ricostruzione, il bimbo stava giocando in casa, nell'appartamento al numero 18 di via dei Mille dove vive la madre. In quel momento con lui c'era la mamma, che l'avrebbe lasciato da solo per qualche minuto recandosi in un'altra stanza. Pochi secondi, che però sono stati sufficienti perché si consumasse la tragedia. Il piccolo è andato sul balcone e si è sporto oltre il parapetto, precipitando di sotto, nell'area adibita a parcheggio retrostante il palazzo. Nessuno ha assistito al fatto. Una residente della zona ha sentito un colpo sordo, ha visto il corpicino sull'asfalto e ha chiamato aiuto. Subito dopo è scesa anche la madre, che ha avuto un malore ed è stata ricoverata in ospedale, dove il figlioletto è morto poco dopo.