Franco Priarone alla guida di Agriturist Alessandria

PROVINCIA - Rosanna Varese, titolare dell’Agriturismo La Traversina di Stazzano, dopo una lunga reggenza, iniziata il 5 giugno 1990, ha lasciato la presidenza di Agriturist provinciale a Franco Priarone del Podere La Rossa di Morsasco, nel rispetto delle nuove norme statutarie introdotte dalla modifica dello stesso. All’Assemblea Elettiva provinciale erano presenti il presidente provinciale di Confagricoltura Luca Brondelli di Brondello, il presidente regionale di Agriturist Lorenzo Morandi e il direttore provinciale di Confagricoltura Cristina Bagnasco.

“Il Sindacato per primo ha raggruppato le aziende agricole che hanno individuato nell’accoglienza in campagna l’occasione per intraprendere una nuova attività lavorativa svolta con passione per il territorio e l’ospitalità per i viaggiatori” ha ricordato Rosanna Varese, nel suo discorso di commiato. E la Varese è stata tra i primi a credere in questa attività con grande lungimiranza. “Proseguire con impegno l’opera portata avanti finora, dando anche nuova linfa ai progetti e ampliare la rete di collaborazioni, è quanto mi sono prefissato per questo mandato” ha esordito Franco Priarone.

Durante dell’Assemblea sono stati eletti i seguenti membri del Consiglio direttivo, che affiancheranno il presidente Priarone per il triennio 2019/2022: Rosanna Varese (Agriturismo La Traversina di Stazzano), Lorenzo Morandi (Tenuta La Fiscala di Fraz. Spinetta Marengo di Alessandria) e Roberta Oltolini (Cascina Zenevrea di Ponzano Monferrato). Rosanna Varese è stata eletta dal Consiglio quale vicepresidente dell’associazione e Cristina Bagnasco è stata riconfermata al coordinamento provinciale. Dopo gli adempimenti statutari e amministrativi, l’Assemblea è proseguita con la programmazione degli eventi per il prossimo futuro.

Al termine un buffet con i prodotti enogastronomici dell’agricoltura sociale venduti nel negozio di Social Wood, progetto nato nel 2016 che ha creato un “laboratorio artigianale di falegnameria” per la produzione di mobili in pallet e accessori di arredamento realizzati con materiali riciclati per i detenuti della Casa Circondariale Cantiello e Gaeta di Alessandria (Don Soria) con l’obiettivo di restituire loro dignità e autonomia.