Inaugurata ieri la Casa della salute

ALESSANDRIA - E' stata inaugurata ieri pomeriggio (martedì) la nuova Casa della salute, innovativa struttura che ha sede all'interno di Centogrigio, in via Bonardi al quartiere Cristo. Due anni di lavoro, un investimento decisamente importante ma anche uno straordinario risultato per servire al meglio la popolazione, alla quale è stata fatta una promessa: "Qui si fa pagare meno che il servizio pubblico e si ha la velocità dei privati".

All'interno della Casa della salute lavora un affermato team di medici e specialisti, in vari settori della sanità, dalla radiologia all'urologia, passando anche per la fisioterapia e la medicina sportiva. I dipendenti, attualmente, sono 15, con possibilità di aumentare nel giro di qualche mese.

