Confindustria Alessandria: rinnovate le cariche

ECONOMIA - È Maurizio Miglietta il nuovo Presidente di Confindustria Alessandria per il biennio 2019/2021, eletto il 25 giugno dall’Assemblea degli Industriali che si è tenuta a Tortona. Classe 1955, studi in Giurisprudenza presso l’Università di Pavia, già alla guida dell’Associazione nell’annata trascorsa, Miglietta è presidente e amministratore delegato di Euromac Costruzioni Meccaniche Srl con sede a Villanova Monferrato. L'azienda è una family company, fondata nel 1968 da Adelio e Mario Miglietta ed è condotta attualmente da Maurizio e dal fratello Massimo, vicepresidente. Società specializzata nel settore del packaging, è leader mondiale nella progettazione e realizzazione di macchine taglierine ribobinatrici per film plastici, carta, alluminio e altri materiali per il packaging alimentare e non. Un'azienda fortemente innovativa e di elevato livello tecnologico, in costante crescita, operativa con oltre 130 dipendenti in due stabilimenti, più di duemila macchine vendute, con una quota export dell’80% e una presenza mondiale in 48 nazioni.

Con gli imprenditori, in occasione dell’Assemblea, Maurizio Miglietta ha voluto condividere i risultati del Progetto Unione rivolto all’ascolto e al confronto con le aziende, per rafforzare e sviluppare il rapporto con gli associati e con il territorio, e che ha caratterizzato l’azione del 2018-2019. “Quattro parole chiave: semplificazione, responsabilità sociale d’impresa, innovazione e infrastrutture, che sono emerse dal Progetto Unione, saranno all’attenzione della nostra associazione nel prossimo mandato” – ha annunciato Miglietta, e citando Italo Calvino - 'Il camminare presuppone che a ogni passo il mondo cambi in qualche suo aspetto e pure che qualcosa cambi in noi'. Il nostro percorso insieme prosegue – e siamo sempre aperti a camminare su nuove vie con chi si vuole unire a noi”.

Il nuovo Consiglio Direttivo per il 2019/2021 è composto da Maurizio Miglietta (presidente), consiglieri Gian Paolo Aschero (Ormig Spa), Luigi Cerutti (OMG Cerutti Spa), Fabio Colombani (Tubi Gomma Torino Spa), Giorgio Colonna (AML Spa),Laura Coppo (Nuova Eletrofer Spa), Alessia Crivelli (Crivelli Srl), Augusto Gemma (IDA srl), Andrea Guala (Guala Dispensing Spa), Massimo Margaglione (Gefit Spa), Federica Moschini (IPS Ind. Packaging Solution Srl), Barbara Paglieri (Paglieri Spa), Marco Parandero (Mino Spa), Alfredo Pollici (Notarianni Srl), Bartolomeo Prigione (Italcom Spa), Norberto Repetto (3i Engineering Srl), Luca Romani (Romani & C. Spa), Simone Rossi (Michelin Spa )e Roberto Roveta (Italvalv Srl). Membri di diritto Carlo Volpi, presidente della Piccola Industria, Stefano Ricagno, presidente dei Giovani Imprenditori e Paolo Valvassore, presidente del Collegio Costruttori Edili.

In apertura della parte pubblica dell’assemblea le interviste di Paola Italiano, responsabile della redazione de La Stampa di Alessandria, agli imprenditori Gian Paolo Aschero, Laura Coppo, Debora Paglieri, Alfredo Pollici, Luca Romani, e l’intervento di Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria, intervistato da Maurizio Molinari, direttore del quotidiano La Stampa.

In conclusione si è tenuta la consegna dei premi alle imprese associate Bisio Progetti, Centrale del Latte di Alessandria e Asti, Mino, Ormig, Roquette Italia, Sanden Vendo Europe e per le imprese neoassociate a Grafoplast.