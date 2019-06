Allarme esondazione Tanaro, ma è un'esercitazione

ALESSANDRIA - Allarme esondazione del fiume Tanaro. Tutti in preallerta, e forze dell'ordine in azione. E in posizione.

Nessun pericolo imminente. E' 'solo' un'esercitazione. Questa mattina ad Alessandria sono presenti tutti i reparti dei Carabinieri della provincia, con il supporto di militari in arrivo anche da altre città.