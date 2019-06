E' in un ospedale svizzero il cantoniere scomparso

SERRA DI QUATTORDIO - E' ricoverato in un ospedale svizzero Valter Ercole, il cantoniere di 50 anni, residente a Serra, frazione di Quattordio, che mancava da casa da domenica.

Era uscito, come consuetudine, per un giro in moto. Nella tarda mattinata aveva telefonato alla figlia 15enne, assicurando: "Va tutto bene", salvo poi non dare più notizie di sé. In serata, la moglie Gianna si è recata dai carabinieri di Asti e, lunedì, ha sporto di denuncia nella caserma di Felizzano. Poche ore fa è stato ritrovato in un ospedale della Svizzera.

Fin da ieri si sapeva che era nella zona di Locarno. Le sue condizioni sono state definite gravi, motivo per cui non ha potuto contattare la famiglia.