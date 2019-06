Iscrizioni on-line alla refezione scolastica: la scadenza è al 1° luglio

ALESSANDRIA - Mancano pochi giorni alla chiusura delle iscrizioni on-line per il nuovo anno scolastico 2019/2020. Il termine ultimo è lunedì 1° luglio entro le ore 24. È possibile accedere al Portale Genitori all’indirizzo: https://www2.itcloudweb.com/alessandriaportalegen con il codice utente e password di accesso già in possesso per i vecchi iscritti, selezionando la voce Anagrafica> Rinnova Iscrizioni. Chi non avesse ancora provveduto è tenuto a pagare il debito residuo entro il 1° luglio 2019 e comunque prima di procedere all’iscrizione on-line, in quanto diversamente verrà bloccato il nominativo. Dopo tale data, infatti, sarà possibile soltanto pagare con bollettino postale presentandosi presso gli uffici di via San Giovanni Bosco 53/55.

Per chi, invece, dovesse iscriversi per il primo anno potrà procedere attraverso il seguente link: https://www2.itcloudweb.com/iscrizioninetalessandria inserendo il codice fiscale dell’alunno e premendo il tasto verde “Sono un nuovo iscritto”. Successivamente è necessario compilare la scheda d’iscrizione con i dati richiesti, salvare il documento, scaricare e stampare la lettera credenziali che rilascerà codice utente e password consentendo l’accesso al Portale Genitori.

In caso d’iscrizione di più fratelli bisognerà effettuare un’iscrizione per ogni bambino e iscrivere tutti con il nominativo dello stesso genitore/tutore. La compilazione dell’iscrizione on-line avviene sotto la piena responsabilità del genitore che effettua l’operazione per quanto concerne la correttezza dei dati anagrafici forniti, della scuola, classe e sezione in cui è iscritto/a l’alunno/a, oltre ai dati riguardanti la dichiarazione per il reddito Isee.

Dal 21 agosto 2019 sarà possibile iniziare a pagare la retta fissa d’iscrizione e i buoni pasto per l’anno scolastico 2019/2020 attraverso la modalità on-line PagoPA, Iuv oppure Sportello Pos.