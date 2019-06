“Cinema sotto le Stelle 2019”: i film nel cortile di Palazzo Cuttica

ALESSANDRIA - Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale, tramite l’Assessorato alle Manifestazioni ed Eventi guidato da Cherima Fteita, propone la rassegna Cinema sotto le Stelle giunta ormai alla quinta edizione. L’iniziativa, che ha riscosso sempre un buon successo di pubblico, è organizzata con il sostegno e contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. La programmazione, attenta a mantenere un ottimo livello qualitativo, prevede film di animazione per famiglie e bambini, commedie per un pubblico eterogeneo e un buon numero di film d'autore. Le proiezioni si terranno nel cortile di Palazzo Cuttica, in via Parma 1, con inizio alle 21.30. Posto unico: 4,50 euro.

Luglio

Martedì 2 - 10 giorni senza mamma

Venerdì 5 - Bohemian Rhapsody

Domenica 7 - Ben is back

Martedì 9 - Avengers endgame

Venerdì 12 - Green book

Domenica 14 - Dumbo

Martedì 16 – “The mule” il corriere

Venerdì 19 - Stanlio & Ollio

Domenica 21 - Mia e il leone bianco

Martedì 23 - Il professore e il pazzo

Venerdì 26 - Ma cosa ti dice il cervello

Domenica 28 - A star is born

Martedì 30 - La favorita

Agosto

Venerdì 2 - A un metro da te

Domenica 4 - Il traditore

Martedì 6 - Dolor y Gloria

Venerdì 9 - Cafarnao

Domenica 11 - Il verdetto the children act

Martedì 13 - La paranza dei bambini

Venerdì 16 - The wife vivere nell’ombra

Domenica 18 - Rocketman

Martedì 20 - Aladdin

Venerdì 23 - I figli del fiume giallo

Domenica 25 - L’isola dei cani

Martedì 27 - Ricordi?