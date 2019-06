Le storie di Vittorio Magili, cronista assunto in Rai nel 1945

Vittorio Mangili ha 96 anni e, nel 1945, venne assunto in Rai, quando ancora la tivù di Stato si chiamava Eiar. Ha girato il mondo per lavoro. E' stato in 116 Paesi. Ha conosciuto la fame in Africa, il freddo al Polo Nord, i pericoli alla Parigi-Dakar. E, tra le varie imprese, è andato a cavallo dalla Turchia alla Cina.