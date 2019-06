In moto contro un capriolo, grave il motociclista

FUBINE - Sono finiti, in moto, contro un capriolo che ha attraversato la strada improvvisamente.

Padre e figlia sono ricoverati in ospedale. Per l'uomo, Roberto Spinello, 57 anni, di Moncalvo, la prognosi è riservata. La ragazza, 17 anni, ha riportato diverse lesioni. Entrambi, fortunatamente, non sono in pericolo di vita.

L'incidente si è verificato questa mattina a Fubine, sulla strada provinciale 50, in regione Fugassa. Roberto Spinello, alla guida di una Honda, non ha potuto fare nulla per evitare il capriolo che si è lanciato sulla carreggiata. L'impatto ha ucciso l'animale, mentre i motociclisti sono finiti a terra.

Sul posto, per i rilievi di legge, sono intervenuti i carabinieri di Fubine. Padre e figlia sono stati soccorsi dai medici del 118: il 57enne è stato trasportato all'ospedale con l'elisoccorso, mentre la ragazza con l'ambulanza medicalizzata.