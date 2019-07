Concerto per l'Aido: arriva il Free Voices Gospel Choir

ACQUI TERME - L’Aido, associazione Italiana per la Donazione Organi, Tessuti e Cellule per festeggiare i 40 anni, con il patrocinio della Città di Acqui e il sostegno del Gruppo Amag, il Gruppo di Acqui ‘Sergio Piccinin’ organizza un concerto per la Sezione provinciale.

Domenica 7 luglio alle 21, al teatro all’aperto 'Verdi', concerto del Free Voices Gospel Choir che in questi primi 22 anni di attività, si esibito in più di settecento spettacoli, sempre a favore di associazioni di volontariato: l’ingresso sarà ad offerta e il ricavato servirà a sostenere i progetti di educazione alla salute che Aido conduce nelle scuole della provincia.