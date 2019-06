La Via Crucis dei detenuti a Casa Michel

Le tavole della Via Crucis realizzate dai detenuti della casa di reclusione di San Michele sono state donate alla Casa Madre Teresa Grillo Michel, dove rimarranno in esposizione permanente. L'iniziativa è stata presa in ricordo dell'imprenditore Claudio Ferrando, in onore del quale è stata scoperta una targa. Il maestro Pietro Rodolfo Sacchi della bottega di pittura spiega il significato dell'iniziativa.