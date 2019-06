Monferace, il vino che ricorda i Savoia

Se i Savoia consideravano il Grignolino un vino di grande pregio, perché, ora, dovrebbe essere snobbato? Da questa domanda nasce Monferace, un Grignolino in purezza prodotto però soltanto da 11 aziende che, dopo aver creato e sottoscritto davanti ad un notaio un disciplinare ad hoc, lo hanno affinato per almeno 40 mesi (di cui 24 in botti di legno). Ieri, lunedì, al Castello di Ponzano Monferrato, è stato presentato il vino della vendemmia 2015. Le cantine hanno istituito un'associazione per fare riscoprire un antico vitigno. Il nome Monferace richiama l'antico Monferrato. Il disciplinare è moto rigido: i vigneti idonei devono essere iscritti in uno specifico albo e la loro resa massima non può superare i 70 quintali per ettaro.